ЕСПЧ обязал Россию выплатить Навальному и Яшину по €26 тысяч компенсации

Европейский суд по правам человека признал нарушение прав оппозиционеров Алексея Навального и Ильи Яшина во время акции протеста в Москве два года назад, передает Радио Свобода.

Суд признал, что нарушены несколько статей Европейской конвенции по правам человека относительно Яшина и Навального и обязал российские власти выплатить обоим политикам по 26 тысяч евро в качестве компенсации.

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5 декабря 2011 года в Москве сотни активистов вышли на улицы, требуя отменить результаты выборов в Государственную думу в связи с массовыми фальсификациями. Многих участников акции задержала полиция, среди них были Алексей Навальный и Илья Яшин. Позже суд приговорил обоих к 15 суткам ареста.