Президент Македонии во второй раз отказался подписывать соглашение об изменении названия страны

По Конституции Македонии Иванов может только один раз отклонить законодательство, принятое парламентом.

Президент Македонии Джорге Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.

Об этом говорится в заявлении на сайте главы государства, пишет Европейская правда.

"Президент Македонии не принимает сделку, которая вредит македонской национальной идентичности и интересам Республики Македонии. Позиция президента Иванова неизменна и не будет меняться никакими давлением, шантажом и угрозами", - говорится в заявлении.

По Конституции Македонии Иванов может только один раз отклонить законодательство, принятое парламентом. Но он должен подписать документ, если депутаты преодолели его вето, как это произошло в четверг с угодої относительно изменения названия.

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Однако в Конституции не прописаны сроки и Иванов может бессрочно задерживать подписание соглашения, вызывая конституционный кризис.

Напомним, Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики в Республику Северная Македония.

Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летней споре между двумя странами.

Новое название Македонии - Республика Северная Македония – будет вынесена на общенациональный референдум осенью этого года.