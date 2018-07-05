Парламент Македонии преодолел вето президента на изменение названия страны

22:24, 05 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Сегодня за преодоление вето проголосовали 69 из 120 депутатов, еще раз определив, что страна должна изменить название на Республика Северная Македония, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В конце июня Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия страны. Он отметил, что это "вредит национальной идентичности" македонцев и ставит страну в зависимость от Греции.

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Соглашение должны одобрить еще македонцы на референдуме. В случае одобрения, должны быть внесены изменения в Конституцию.

Напомним, 26 июня президент Македонии Герге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о новом названии страны - Республика Северная Македония.

Спор о названии Македонии продолжался более 25 лет. До сих пор Греция настаивала, что Македония присвоила название одной из северных греческих провинций, и блокировала диалог относительно вступления соседней страны в НАТО и ЕС.

17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста. 20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение об изменении названия страны.

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Теги: #Греция#Македония