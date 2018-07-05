Парламент Македонии преодолел вето президента на изменение названия страны

17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны.

Македонский парламент преодолел вето президента Гёрге Иванова на изменение названия страны.

Сегодня за преодоление вето проголосовали 69 из 120 депутатов, еще раз определив, что страна должна изменить название на Республика Северная Македония, передает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

В конце июня Иванов отказался подписать договор с Грецией об изменении названия страны. Он отметил, что это "вредит национальной идентичности" македонцев и ставит страну в зависимость от Греции.

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Соглашение должны одобрить еще македонцы на референдуме. В случае одобрения, должны быть внесены изменения в Конституцию.

Напомним, 26 июня президент Македонии Герге Иванов отказался подписывать соглашение с Грецией о новом названии страны - Республика Северная Македония.

Спор о названии Македонии продолжался более 25 лет. До сих пор Греция настаивала, что Македония присвоила название одной из северных греческих провинций, и блокировала диалог относительно вступления соседней страны в НАТО и ЕС.

17 июня правительства Греции и Македонии договорились о новом названии балканской страны. После подписания соглашения в столице Македонии прошли акции протеста. 20 июня македонский парламент ратифицировал соглашение об изменении названия страны.