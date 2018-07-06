Половина американцев считает Трампа расистом - опрос

Опрос показал, что 55% голосовавших считают, что президент США «вдохновил людей, которые придерживаются расистских убеждений, публично выражать свои убеждения».

В США 49% американцев считают президента США Дональда Трампа расистом, такие результаты следуют из нового опроса, проведенного Квиннипиакским университетом, штат Коннектикут.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

Опрос показал, что 55% голосовавших считают, что президент США «вдохновил людей, которые придерживаются расистских убеждений, публично выражать свои убеждения».

Между тем, 50% голосовавших считают, что основным мотивом миграционной политики Трампа является его «искренняя заинтересованность в контроле границ США», в то время как 44% предполагают, что основным мотивом являются «расистские убеждения».

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По результатам опроса, 60% респондентов, из них 21% республиканцев и 95% демократов, считают практику отделения детей от своих родителей-мигрантов «нарушением прав человека». Отмечается, что лишь 38% американцев считают, что Трамп честен. «Грустный», «ужасный», «плохой», «неправильный» — это слова, наиболее часто используемые американцами для описания практики отделения детей мигрантов со своими семьями.

В опросе с 27 июня по 1 июля приняли участие более 1 тыс. человек по всей стране.

Ранее сообщалось, что 42% американцев выступают за импичмент Трампа.