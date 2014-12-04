В гимназии РФ бывший ученик открыл стрельбу из пневматического оружия: есть раненые

17:36, 04 декабря 2014
Мир
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В результате инцидента завуч и ученик попали в больницу.

flickr.com/idecrease

В России бывший ученик проник в четверг на территорию томской гимназии и устроил стрельбу из пневматического оружия: завуч и ученик попали в больницу, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы УМВД по Томской области.

По данным полиции, инцидент произошел около 14.00 (11.00 мск).

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"Из хулиганских побуждений он произвел несколько выстрелов из пневматического оружия. В результате в медицинские учреждения доставлены два человека — завуч и ученик этой гимназии", — сказал собеседник агентства.

Стрелявший задержан, на месте изъяты пистолеты и пули.

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