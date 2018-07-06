Европейцы все чаще выбирают жить в одиночестве и без детей

Швеция возглавляет список граждан-"одиночек".

Последние статистические данные показывают, что в 2017 году в 34% домохозяйств ЕС проживали одинокие взрослые без детей. Эта цифра выросла на 3 процента с 2010 года.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Евростат — статистическая организация Европейской Комиссии.

Швеция возглавляет список граждан-"одиночек" (51% единоличных домохозяйств), за ней следуют Дания (44%), Литва (43%), Финляндия, Германия и Эстония.

В конце списка - Мальта (20%), 22% - в Португалии и Словакии.

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По данным Евростата, 5% работников в странах ЕС работают из дома.