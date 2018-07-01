В Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс

Отныне секс без явного согласия считается изнасилованием.

Сегодня в Швеции вступил в силу новый закон о сексуальных преступлениях, по которому секс без явного согласия будет считаться противоправным.

Об этом сообщает The Local.

В соответствии с новым законом участники полового акта должны согласиться на него устно либо четко продемонстрировать свое желание в нем участвовать. При этом пассивность не будет рассматриваться как согласие.

«Секс будет рассматриваться как преступление, если он не был добровольным со стороны обоих партнеров, независимо от того, применялось ли насилие или угрозы», — подчеркивает издание.

Также, согласно закону, теперь не нужно будет доказывать намерение для серьезных сексуальных преступлений. Издание отмечает, что такое правило означает, что предполагаемый преступник может быть осужден, даже если он не намеревался изнасиловать человека.

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Минимальный срок наказания за изнасилование с отягчающими обстоятельствами, а также в отношении детей, повысится с 4 до 5 лет тюрьмы.

Несмотря на шутки в сети о предварительном письменном согласии, этого не нужно, говорит судья Анна Ханнелл, соавтор закона, пишет DW со ссылкой на СМИ.

"Достаточно просто брать физическое участие - это уже знак согласия", - пояснила она.

Таким образом, после вступления нового закона в силу Швеция станет десятой страной в Европе, приравнявшей секс без согласия к изнасилованию.

Закон был принят на фоне ряда секс-скандалов, связанных в частности с движением #MeToo, который разоблачал сексуальных домогательствах.

"Движение#MeToo мощно продемонстрировало, как много еще надо сделать для преодоления сексуальных домогательств и секс-агрессии на рабочих местах и в целом в обществе", - отметила в день вступления закона в силу министр по вопросам гендерного равенства Швеции Лена Халленгрен.

Напомним, в 2010 году основателя скандального сетевого проекта WikiLeaks Джулиана Ассанжа обвинили в изнасиловании двух женщин в Швеции, а также двух случаях домогательства и «незаконном принуждении» к сексу. Дело в отношении журналиста было заведено на основании заявлений двух женщин, с которыми у него была сексуальная связь.

Адвокат Ассанжа заявил, что эти обвинения мотивированы политически и связаны с «охотой» на Ассанжа, устроенной властями США.