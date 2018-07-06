В полиции Британии рассказали, как отравилась пара под Солсбери
В британской полиции сообщили, что мужчина и женщина, которые отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок" в городе Эймсбери подверглись воздействию токсина после контакта с зараженным предметом.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Скотланд-Ярд.
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"После дальнейших исследований образцов от пациентов мы теперь знаем, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после обработки загрязненного предмета", - говорится в заявлении лондонской полиции. - "Детективы работают максимально быстро и усердно, чтобы выявить источник загрязнения".
Как сообщал УНИАН, состояние пострадавших оценивается как критическое.
Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид призвал российские власти объяснить, каким образом два жителя Британии, находясь в графстве Уилтшир, оказались отравленными нервно-паралитическим веществом "Новичок".
Джавид заявил, что нервно-паралитическое вещество, которым отравилась пара в Эймсбери, той же группы, что и субстанция, которой были отравлены в марте Сергей и Юлия Скрипали.