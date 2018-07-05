В больнице рассказали о пострадавших при отравлении возле Солсбери

По ее словам, после инцидента в Эймсбери в больницу также обратились несколько человек. Однако, у них не было выявлено симптомов заражения нервно-паралитическим веществом.

Глава больницы в городе Солсбери Кара Чарльз-Баркс заявила, что состояние двух британцев, которые отравились нервно-паралитическим веществом в городе Эймсбери, оценивается как критическое. Об этом сообщает Sky News.

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По ее словам, после инцидента в Эймсбери в больницу также обратились несколько человек. Однако, у них не было выявлено симптомов заражения нервно-паралитическим веществом.

Ранее британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что глубоко озабочена отравлением еще двух человек в Великобритании нервно-паралитическим газом «Новичок».

По ее словам, британская полиция делает все возможное для выяснения обстоятельств нового инцидента с отравлением.