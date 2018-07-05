Новое отравление "Новичком" в Британии: правительство обсудит инцидент

В заседании чрезвычайного комитета примет участие глава МВД Великобритании.

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании COBRA соберется в четверг чтобы обсудить отравление двух человек нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском городе Эймсбери.

Об этом говорится в заявлении правительства, передает РБК со ссылкой на Sky News.

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В заседании комитета примет участие глава министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.

Инцидент, из-за которого соберется COBRA произошел 30 июня. Город Эймсбери находится в том же графстве Великобритании, что и Солсбери, где «Новичком» были отправлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Так, в доме в Эймсбери нашли двух британцев без сознания - мыжчину и женщину. После проведенных исследований выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок".