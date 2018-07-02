В Таиланде 12 пропавших детей нашли живыми в пещере

Спасательная операция осложнялась тем, что вход в пещеру был затоплен. Отмечается, что в поиске детей были задействованы вертолеты, дроны и служебные собаки.

В Таиланде спасателям удалось обнаружить живыми 12 пропавших участников детской футбольной команды и помощника их тренера, сообщает Reuters.

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После одной из тренировок дети в возрасте с 11 до 16 лет решили обследовать одну из пещер в системе, расположенной неподалеку. После этого они пропали, поиски продолжались девять дней.

«Тайские морпехи смогли обнаружить всех их с признаками жизни», — заявил губернатор провинции Чианграй.

Спасательная операция осложнялась тем, что вход в пещеру был затоплен. Отмечается, что в поиске детей были задействованы вертолеты, дроны и служебные собаки.