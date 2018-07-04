Нужно больше порядка в вопросе миграции - Меркель

Во время выступления в Бундестаге Ангела Меркель подчеркнула необходимость урегулирования вопроса миграции. Канцлер также заверила, что правительство остается дееспособным.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в среду, 4 июля, впервые после достижения компромисса между ХДС/ХСС относительно беженцев выступила в Бундестаге.

Она заявила, что вопрос урегулирования миграции в Евросоюзе станет определяющим для дальнейшего существования сообщества, сообщает DW.

По словам канцлера, закон и порядок должны быть соблюдены. Также канцлер указала на то, что нужны переговоры с африканскими странами для преодоления нелегальной миграции. "Миграция - это глобальная проблема, которая требует глобального решения", - цитирует слова Меркель к парламентариям агентство Reuters.

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Учитывая улаживания спора относительно беженцев в рядах ХДС и ХСС, которая вызвала правительственный кризис, Ангела Меркель подчеркнула работоспособности большой коалиции. "Мы находимся в правительстве уже более 100 дней и мы уже немало сделали", - подчеркнула Меркель. "Это федеральное правительство работает и осознает, что впереди еще немало работы", - добавила она.

В своей речи в Бундестаге Ангела Меркель также отметила необходимость увеличения расходов на оборону, а также призвала к компромиссу в торговом споре между ЕС и США.