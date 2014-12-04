В Грозном обнаружены семь тел вооруженных людей, погибли пятеро полицейских

В настоящий момент в Доме печати в Грозном, где проходила спецоперация, обнаружены семь тел вооруженных людей. В ближайшие 20 минут спецоперация будет завершена, передает РИА Новости со ссылкой на главу Чечни Рамзана Кадырова, который находится в оперативном штабе по проведению спецоперации.

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"В настоящий момент в доме печати обнаружены семь тел боевиков. В ближайшие 20 минут спецоперация будет завершена", — сообщил Кадыров.

Также, по информации ТСН, пять полицейских погибли и несколько получили ранения.

Как сообщал УНИАН, около часа ночи группа неизвестных в Грозном совершила нападение на пост ДПС. Затем злоумышленники проникли в Дом печати.

К месту происшествия стянуты силы и средства подразделений ФСБ, МВД и МЧС. Дом печати заблокирован. Также национальный антитеррористический комитет сообщает о потерях среди правоохранителей. В центре города ввели режим контртеррористической операции.