Сегодня Рада может распустить коалицию (онлайн-трансляция)

Сегодня закрытого заседания Рады с участием президента и силовиков, отчитывающихся об итогах АТО, не будет, вместо этого обещают объявить о распаде коалиции, сообщает Сегодня.

Если до конца августа депутаты не сформируют новую коалицию, у президента, по Конституции, будут все основания для роспуска Рады и назначения досрочных выборов на 26 октября, как, собственно, и планировал Петр Порошенко. Фракции, входящие в коалицию, поддерживают президента, но мнения по запуску механизма перевыборов расходятся: в УДАРе настаивают на самороспуске, а в «Свободе» и «Батькивщине» — торгуются, пишет издание.

Первым о развале большинства сообщили источник в АП: «Коалиционный с Порошенко УДАР, часть фракции «Батькивщина» и некоторые из «Свободы» согласовали решение о выходе из коалиции».

Читайте такжеПеревыборы Рады: активная фаза стартует в четвергПозже об этом заговорил замглавы фракции «Батькивщина» Андрей Кожемякин: «Между АП и коалицией есть договоренность: 24 июля распад коалиции, а 26 августа объявят о дате перевыборов».

Также к дискуссии подключился и экс-тимошенковец, а ныне советник президента Николай Томенко: «24 июля — последний срок, когда нардепы смогут принять решение о самороспуске. Если не наберется 226 голосов, депутаты должны написать заявление о выходе из коалиции».

На принятии проекта о самороспуске настаивает УДАР.

«Это наша позиция. Если проект не поддержат, мы сформируем основания для президента, чтобы он распустил ВР. Таковых три: выход из коалиции, отставка Кабмина и формирование нового, и неработающая Рада 30 дней. Не исключаю, что сегодня будет использован один из этих трех механизмов», — сказал ударовец Павел Розенко.

Читайте такжеРада приняла закон, позволяющий распустить фракцию КПУНо в Конституции нет нормы о том, что в случае самороспуска президент назначает перевыборы, то есть такое решение смогут оспорить в Конституционном суде.

«Поэтому легитимное решение — выход части депутатов из коалиции и совместное решение партий о неучастии в возможном формировании новой (сейчас об этом ходят слухи в Раде. — ред.). Последнее — политриск для «Свободы» и «Батькивщины», которые, если объединятся с ПР, потеряют рейтинги. Думаю, выйдет из коалиции УДАР», — считает политолог Владимир Фесенко.

Процесс уже начался.

«Более 50 депутатов из «Батькивщины», «Свободы», УДАРа и некоторые внефракционные написали заявления о выходе из коалиции», — сказал источник в УДАРе. Но юридически для распада коалиции нужен выход целой фракции. Если сегодня таковой будет УДАР, «Свобода», по словам Юрия Сиротюка, пойдет следом.