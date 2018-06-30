Огненный крах: в Японии ракета сразу после запуска упала на землю и взорвалась (видео)

По предварительным данным, причиной крушения стали неполадки в главном двигателе.

В Японии 10-метровая ракета стартап-компании Interstellar Technologies рухнула на землю сразу после запуска.

Как сообщает NHK World, запуск ракеты состоялся в 5:30 утра в субботу из городка Таики в префектуре Хоккайдо. Через несколько секунд после запуска ракета упала и взорвалась.

Площадь возле места запуска была закрыта, поэтому никто не пострадал. По предварительным данным, причиной крушения стали неполадки в главном двигателе.

Сообщается, что предыдущий запуск ракеты компанией также был неудачный. Тогда ракета смогла улететь на 10 километров, после чего распалась.

Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео неудачного пуска зенитной ракеты SM-2 с фрегата ВМС Германии Sachsen (Саксония).