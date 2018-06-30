Огненный крах: в Японии ракета сразу после запуска упала на землю и взорвалась (видео)
15:30, 30 июня 2018Мир
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По предварительным данным, причиной крушения стали неполадки в главном двигателе.
В Японии ракета упала сразу после запуска / скриншот
В Японии 10-метровая ракета стартап-компании Interstellar Technologies рухнула на землю сразу после запуска.
Как сообщает NHK World, запуск ракеты состоялся в 5:30 утра в субботу из городка Таики в префектуре Хоккайдо. Через несколько секунд после запуска ракета упала и взорвалась.
Площадь возле места запуска была закрыта, поэтому никто не пострадал. По предварительным данным, причиной крушения стали неполадки в главном двигателе.
Сообщается, что предыдущий запуск ракеты компанией также был неудачный. Тогда ракета смогла улететь на 10 километров, после чего распалась.
Как сообщал УНИАН, в сети появилось видео неудачного пуска зенитной ракеты SM-2 с фрегата ВМС Германии Sachsen (Саксония).
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