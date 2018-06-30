Конституционный суд Австрии признал существование третьего пола

Решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуала.

Конституционный суд Австрии решил, что власть должна позволять людям обозначать себя в официальных документах как кого-то другого, чем мужчина или женщина.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Решение было принято после рассмотрения иска от гражданина, который намеревался указать себя в документах как интерсексуала.

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Суд постановил, что необходимости изменять существующее законодательство нет, поскольку там нет требования, что пол должен быть только женский или мужской. В то же время суд разрешил употреблять другое слово для обозначения пола.

В ноябре 2017 года Конституционный суд Германии постановил закрепить понятие третьего пола в книгах записи актов гражданского состояния.