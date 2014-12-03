В Египте суд приговорил к смертной казни 188 исламистов

Они признаны виновными в нападении на полицейский участок и расправе над полицейскими в деревне Кердаса неподалеку от Каира 14 августа 2013 года, передает Би-би-си.

Читайте такжеСМИ: В Египте задержано более 40 "братьев-мусульман", среди них гражданин России

В ходе нападения были убиты по меньшей мере 11 сотрудников правоохранительных органов. В тот же день египетская армия приступила к разгону лагерей демонстрантов, вышедших на улицы поддержать свергнутого президента-исламиста Мохаммеда Мурси.

В результате вспыхнувших ожесточенных столкновений погибли сотни участников протестов. Это вызвало шквал критики в адрес нынешних властей Египта со стороны правозащитников.

В последние месяцы в ходе судов над сторонниками "Братьев-мусульман" были вынесены сотни смертных приговоров, однако ни один из них до сих пор не был приведен в исполнение.

Более 140 из 188 приговоренных находятся под стражей. Вердикты остальным были вынесены заочно.