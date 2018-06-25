"Грязное место": Трамп отреагировал на изгнание своего пресс-секретаря из ресторана

18:40, 25 июня 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп предложил владельцам ресторана, из которого выгнали пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс, сосредоточиться на уборке помещения и его внешнем виде.

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Об этом он написал на странице в Twitter.

"Ресторан Red Hen должен сосредоточиться на мытье своих грязных навесов, дверей и окон (крайне нуждающихся в покраске), чем отказывать в обслуживании такому прекрасному человеку, как Сара Хакаби Сандерс", - сказано в сообщении президента США.

Также глава государства добавил, что всегда руководствовался правилом, что "​если ресторан грязный снаружи, он грязный и внутри".

Напомним, в прошлую пятницу пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выставили из ресторана из-за ее работы на президента США Дональда Трампа.

Совладелица заведения под названием Red Hen в штате Вирджиния Стефани Уилкинсон убеждена, что Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию. Она заявила изданию Washington Post, что решила отказать пресс-секретарю Белого дома в обслуживании, поговорив с сотрудниками.

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Теги: #Дональд Трамп#Сара Сандерс