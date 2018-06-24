Пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана в США на фоне скандала с мигрантами

Владелица заведения решила отказать пресс-секретарю Трампа в обслуживании, поговорив с сотрудниками.

Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс выставили из ресторана из-за ее работы на президента США Дональда Трампа.

Совладелица заведения под названием Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, в пятницу вечером попросила Сандерс и ее семью покинуть ресторан. Таким образом она высказала свое недовольство действиями администрации Трампа, передает Би-Би-Си.

Сандрес прокомментировала инцидент в "Твиттере", написав: "ее действия больше говорят о ней, чем обо мне".

Стефани Уилкинсон убеждена, что Сандерс работает на "бесчеловечную и неэтичную" администрацию. Она заявила изданию Washington Post, что решила отказать пресс-секретарю Белого дома в обслуживании, поговорив с сотрудниками.

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"Скажите мне, что вы хотите сделать. Я могу попросить ее уйти, - рассказала она. - Они ответили да".

Уилкинсон заявила, что попросила Сандерс поговорить с ней снаружи, перед тем как объяснить, "что в ресторане придерживаются определенных принципов, которые, как мне кажется, следует отстаивать, - это честность, сострадание и сотрудничество".

По ее словам, Сандерс сразу же ответила: "Все в порядке. Я уйду" и даже собиралась оплатить заказ, однако денег у нее не взяли.

Инцидент произошел спустя несколько дней после того как министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен была освистана в мексиканском ресторане в Вашингтоне.

В последнее время правительство США подверглось резкой критики из-за скандальной политики изоляции детей-мигрантов от их родителей на мексиканской границе.

Решение администрации об уголовном преследовании каждого нелегального мигранта, пересекающего границу, привело к тому, что около 2300 детей оказались разлучены со своими родителями в мае и июне, что вызвало гнев по всему миру.

В итоге президент Трамп отказался от разделения семей, однако заявил, что по-прежнему привержен политике "нулевой терпимости".

Критики называют решение ресторана Red Hen дискриминацией.

Однако другие сравнивают поведение сотрудников ресторана с недавним решением Верховного суда в пользу кондитера, отказавшегося готовить свадебный торт для пары геев. Тогда консерваторы говорили, что суд защитил религиозную свободу.