Ряд стран ЕС подписали соглашение о создании Европейских сил военного реагирования

Инициатива совместных сил будет направлена на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях близ границ Европы.

Министры обороны девяти стран ЕС, включая Великобританию, подписали соглашение о формировании общих Европейских сил военного реагирования, которое позволит продолжить британское участие после Brexit.

Об этом пишет Европравда со ссылкой на Politico.

Инициатива совместных сил, возглавляемая президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках планов создания автономных европейских сил обороны, будет направлена на быстрое развертывание войск в кризисных ситуациях возле границ Европы. В группу входят Германия, Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Эстония, Испания и Португалия.

"Цель: чтобы наши вооруженные силы научились узнавать друг друга и действовать вместе", - сказал министр обороны Франции Флоренс Парли.

Читайте такжеНАТО планирует создать 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России – СМИ

"Благодаря обмену кадрами и общему обучению мы создадим европейскую стратегическую культуру. Мы будем готовы предусмотреть кризисы и оперативно и эффективно реагировать на них", - отметил он.

Инициатива будет отличаться от европейского оборонного пакта, известного как PESCO, который включает в себя все страны-члены ЕС, кроме Великобритании, Мальты и Дании.

Великобритания была "очень заинтересована в подписании соглашения, чтобы поддерживать сотрудничество с Европой за пределами двусторонних связей", - сказал Парли.

Группа будет работать "как можно ближе с Европейским оборонным Союзом, потому что мы знаем, что наши войска участвуют или в НАТО, или в ЕС, но также в миссиях ООН или антитеррористических коалициях", - сказала министр обороны Германии Урсула фон дер Ляен перед встречей министров обороны в Люксембурге.

В рамках обсуждения правил PESCO министры обороны ЕС также договорились установить общие условия для участия третьих государств в проектах PESCO в ноябре - правила, которые также будут применяться к Великобритании, как только она покинет блок.