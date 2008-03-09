Буш обещал вступиться за применение пыток

Президент США Джордж Буш наложит вето на законопроект, запрещающий сотрудникам ЦРУ применять пытки при допросе подозреваемых в террористической деятельности.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на AP, об этом заявил официальный представитель Белого дома Тони Фратто. По его словам, подобный закон лишит спецслужбы одного из наиболее полезных инструментов в борьбе против терроризма.

По словам самого Буша, выступавшего по этой теме ранее, отмена пыток снизит способность руководства страны противостоять возможным терактам в будущем.

Сторонники закона, которым уже удалось добиться его принятия в обеих палатах Конгресса, в свою очередь говорят, что используемые в ЦРУ методы не только аморальны и постыдны, но и не приносят сколь-нибудь достоверной информации.

В качестве доказательства своих слов они приводят выдержку из Устава армии США, в котором говорится, что жесткие методы ведения допроса являются "нелучшей практикой, приносящей ненадежные и даже способные навредить результаты, так как способны побудить допрашиваемого говорить то, что, как он думает, следователь желает услышать.

Армии США было запрещено использовать метод ложного утопления человека и 18 схожих методов ведения "жесткого допроса" еще в 2006 году, однако за сотрудниками ЦРУ право пытать допрашиваемых было сохранено.