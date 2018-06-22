Умер публицист Чарльз Краутхаммер

Смерть наступила почти через две недели после того, как Краутхаммер опубликовал прощальное письмо к читателям в газете.

Скончался Чарльз Краутхаммер, известный консервативный комментатор и публицист, лауреат Пулитцеровской премии. Ему было 68 лет.

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Смерть наступила почти через две недели после того, как Краутхаммер опубликовал прощальное письмо к читателям в газете The Washington Post, передает Голос Америки. Он сообщил, что после операции, проведенной в прошлом году, рак вернулся и ему осталось лишь несколько недель жизни.

«Это последний вердикт. Моя битва закончена», – написал Краутхаммер. Он отметил, что прожил прекрасную жизнь и оставляет этот мир без сожаления.