Умер американский классик Филип Рот, роман которого экранизировал Юэн Макгрегор

За роман "Американская пастораль" Филип Рот получил Пулитцеровскую премию в 1998 году.

Выдающийся американский писатель Филип Рот умер в возрасте 85 лет. На протяжении своей карьеры Филип Рот издал более 30 романов. Последний из них вышел в свет в 2009 году.

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Как сообщает Би-би-си, писатель неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее. Вместе с тем, за свою жизнь Рот собрал большинство других престижных литературных наград, в том числе Пулитцеровскую премию 1998 года за "Американскую пастораль" и Международную Букеровскую премию 2011 года.

В 2016 году вышла экранизация романа "Американскую пастораль", режиссером которой выступил Юэн Макгрегор.

В 2014 году писатель дал интервью Би-би-си, которое, согласно его замыслу, стало для него последним. "Гарантирую вам, что это мое последнее выступление по телевидению... и вообще последнее появление на любой сцене где бы то ни было", - сказал тогда американский классик.

Как сообщал УНИАН, недавно умер легендарный американский писатель и журналист Том Вулф.