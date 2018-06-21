СМИ сообщают о подготовке к встрече Трампа и Путина

Как ожидается, встреча может пройти в ходе июльского визита Трампа в Европу.

США и Россия ведут подготовку к встрече президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина, сообщают СМИ со ссылкой на близкие к делу источники, пожелавшие сохранить анонимность.

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Как ожидается, встреча состоится в ходе визита Трампа в Европу в следующем месяце. Два президента могут встретиться либо перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе с 11 по 12 июля, либо после визита американского президента в Великобританию два дня спустя, передает Голос Америки.

В Белом доме в среду вечером отказались комментировать эти сообщения, а Совет по национальной безопасности пока не ответил на запрос о комментариях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, беседуя в четверг с журналистами, также отказался от комментариев, однако сказал, что на следующей неделе в Россию, как ожидается, приедет советник по национальной безопасности США Джон Болтон, чтобы обсудить подготовку.

Место встречи пока не разглашается, однако несколько зарубежных СМИ ранее сообщали, что Путин и Трамп могут встретиться в одной из европейских столиц после саммита НАТО. Некоторые СМИ предполагают, что встреча может пройти в Вене.

Трамп ранее выражал заинтересованность в восстановлении позиций Путина на мировой арене, а на недавнем саммите «Большой семерки» в Квебеке предложил вновь включить Россию в состав группы, откуда она была исключена после аннексии Крыма.