Саакашвили считает снятие санкций с Абхазии ”незаконным и аморальным”

Президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя решение российских властей о снятии экономических санкций с Абхазии, назвал действия России "незаконными и аморальными". Снятие санкций, по словам Саакашвили - это "тяжелейшая провокация, направленная на дестабилизацию ситуации на Кавказе", сообщает Лента.ру.

МИД Грузии ранее уже вручил послу России Вячеславу Коваленко ноту протеста в связи с отменой санкций в отношении непризнанной республики Абхазия. Министерство иностранных дел Грузии трактует действия России как приготовления для военного присутствия в регионе.

Россия объявила о снятии торгово-экономических санкций с Абхазии и неисполнении Решения Совета глав государств СНГ от 1996 года 6 марта 2008 года. Российская сторона объяснила снятие санкций тем, что абхазская сторона выполняет свои обязательства по урегулированию конфликта.