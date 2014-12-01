Зимняя непогода нарушила авиасообщение в США, в аэропортах - огромные очереди (видео)

С перебоями работает и автомобильный транспорт, снежные заносы парализовали некоторые дороги.

Из-за тяжелых погодных условий отменены полторы сотни внутренних авиарейсов, еще 1800 отложены. В американских аэропортах образовались огромные очереди. С перебоями работает и автомобильный транспорт, снежные заносы парализовали некоторые дороги страны. Читайте такжеBBC: На севере США ожидают новые метели (фоторепортаж) От непогоды страдает и Румыния - там меторологи объявили опасность снегопадов, гололеда и шквалистого ветра для большинства территории страны.

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