Зимняя непогода нарушила авиасообщение в США, в аэропортах - огромные очереди (видео)
11:45, 01 декабря 2014Мир
0 0
С перебоями работает и автомобильный транспорт, снежные заносы парализовали некоторые дороги.
REUTERS
Из-за тяжелых погодных условий отменены полторы сотни внутренних авиарейсов, еще 1800 отложены. В американских аэропортах образовались огромные очереди.
С перебоями работает и автомобильный транспорт, снежные заносы парализовали некоторые дороги страны.
Читайте такжеBBC: На севере США ожидают новые метели (фоторепортаж)
От непогоды страдает и Румыния - там меторологи объявили опасность снегопадов, гололеда и шквалистого ветра для большинства территории страны.
Зимняя непогода нарушила авиасообщение в США
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter