Зимняя непогода нарушила авиасообщение в США, в аэропортах - огромные очереди (видео)

11:45, 01 декабря 2014
Мир
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С перебоями работает и автомобильный транспорт, снежные заносы парализовали некоторые дороги.

REUTERS

Из-за тяжелых погодных условий отменены полторы сотни внутренних авиарейсов, еще 1800 отложены. В американских аэропортах образовались огромные очереди.

С перебоями работает и автомобильный транспорт, снежные заносы парализовали некоторые дороги страны.

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От непогоды страдает и Румыния - там меторологи объявили опасность снегопадов, гололеда и шквалистого ветра для большинства территории страны.

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