Баба Яга против: от членства в каких организациях отказались США во время президентства Трампа (видео)

В Белом доме официально объявили, что США покидают Совет ООН по правам человека.

Причиной своего выхода Штаты называют предвзятость и лицемерность Совета ООН. Руководство США убеждено, что организация предвзято относится к Израилю и защищает нарушителей прав человека.

Совет ООН по правам человека следит за выполнением государствами обязательств в сфере прав человека. Объединение состоит из 47 государств-членов, которые избираются согласно региональным представительствам. Другие государства имеют статус наблюдателя.

И это уже не первая всемирная организация, из которой выходят Штаты во время президентства Дональда Трампа. Напомним, в июне 2017 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения. А в октябре 2017 года Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО – организации, которая занимается вопросами образования, науки и культуры.

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Выход из глобальных объединений такого гиганта как США настораживает мировое сообщество. К тому же, неизвестно, какие еще непопулярные решения примет Дональд Трамп, и как это повлияет на мир в целом.