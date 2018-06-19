Литва должна быть готова к вторжению России - Грибаускайте

Президент Литвы считает, что западные государства являются наивными в своей оценке России.

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что существует опасность вторжения России в Литву, однако если страна покажет, что она может и готова защищаться, этого не произойдет.

Об этом она заявила в интервью Spiegel Online, сообщает "Европейская правда".

"Опасность (российского вторжения - ред.) большая, если мы не будем постоянно защищаться. Если мы продемонстрируем, что можем и хотим защищаться, на нас никто не нападет", - убеждена глава Литвы.

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По ее словам, к возможному нападению РФ надо быть готовыми "политически и технологически".

"Российские войска на границе с Балтикой и Польшей в десять раз сильнее, чем войска НАТО. Но речь идет о большем, чем о цифрах. Речь идет об обязательствах и воле к защите. Если наши люди и наши партнеры поддерживают это, у нас нет оснований для того, чтобы нас оккупировали", - добавила Грибаускайте.

Президент Литвы считает, что западные государства являются наивными в своей оценке России.

"Только когда на них совершено нападение и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются", - добавила Грибаускайте.

Как сообщал УНИАН, Эстония планирует потратить на усиление границы с Россией почти 190 миллионов евро.