Эстония потратит на усиление границы с Россией почти 190 миллионов евро
В 2019 году Эстония начнет создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией.
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Об этом сообщается на сайте эстонского парламента Рийгикогу, передает DW.com.
На эти цели до 2026 года будут потрачены 188 млн евро. В качестве партнера министерство внутренних дел Эстонии привлекло европейскую пограничную службу Frontex.
Ранее правовая комиссия и специальная комиссия парламента по надзору за учреждениями безопасности изучили ход работ на пробном участке длиной в 3,5 км. По словам председателя специальной комиссии Райво Аэга, планируемые инвестиции должны создать условия, необходимые для сотрудничества между правоохранительными органами Эстонии, учреждениями безопасности и Силами обороны страны.
Длина границы Эстонии с Россией составляет свыше 330 километров. Проект ее оборудования, предварительная стоимость которого первоначально составляла 79 млн евро, был представлен в 2015 году.