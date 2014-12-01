В США предрекают Украине трудные годы

Об этом в эфире "Подробностей" заявил бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Власти необходимо принимать реформы и делать это безотлагательно, особенно в энергетике.

В противном случае власть Украины может оказаться без мировой поддержки и без поддержки своего народа, кроме того это будет второй упущенный шанс, который обернется позором страны, отметил дипломат.

"Также нужна децентрализация власти и меры по борьбе с коррупцией", - сказал Пайфер, отметив, что все реформы должны быть запущены уже в ближайшее время.

При этом США готовы давать деньги на реформы, но, наученные опытом, будут контролировать каждую копейку.

"Международные финансовые институты теперь будут внимательно мониторить выделение средств для Украины, ведь в прошлом эти деньги использовали не по назначению. Поэтому теперь финансирование намерены тщательно проверять", - заявил Пайфер.

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При этом реформы, как считает дипломат, если они будут эффективными, будут весьма болезненны для Украины.

"Очень важно проявить выдержку и терпение в этот период. Украину ожидает несколько очень трудных лет, но это время нужно пережить, чтобы получить нормальную растущую экономику", - предупредил Пайфер.