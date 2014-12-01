Первая колонна машин восьмого российского гумконвоя покинула Украину
01:35, 01 декабря 2014Мир
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Машины с восьмого российского "гуманитарного конвоя", которые в воскресенье приезжали в Донецк, вернулись в Ростовскую область.
Первая колонна машин восьмого российского гумконвою покинула Украину / twitter.com/ChristopherJM
Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов, пишет РИА Новости.
"Машины из колонны МЧС, которые доставили гуманитарную помощь в Донецк, вернулись пустыми в Ростовскую область. Водители чувствуют себя хорошо, техника исправна. Никаких ЧП на пути следования не произошло", - сказал он.
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Чиновник добавил, что сейчас на пути к российской границе находятся грузовики, которые доставили "гуманитарную помощь" в Луганск.
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