Первая колонна машин восьмого российского гумконвоя покинула Украину

Об этом сообщил заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Олег Воронов, пишет РИА Новости.

"Машины из колонны МЧС, которые доставили гуманитарную помощь в Донецк, вернулись пустыми в Ростовскую область. Водители чувствуют себя хорошо, техника исправна. Никаких ЧП на пути следования не произошло", - сказал он.

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Чиновник добавил, что сейчас на пути к российской границе находятся грузовики, которые доставили "гуманитарную помощь" в Луганск.