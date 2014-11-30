ЦИК: парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися

Как передает РИА Новости, об этом заявил глава ЦИК Юрий Чокан. «На 15.30 местного времени явка составила 39,21% от общего числа зарегистрированных избирателей, или 1 миллион 98 избирателей»,- сказал он.

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Всего в Молдавии имеют право голосовать около 3,22 млн человек, включая почти 211,4 тыс. жителей Приднестровья.

В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. Депутатов избирают на четыре года на основе всеобщего свободного голосования. Основная борьба разворачивается между политическими силами, образующими сейчас правящий проевропейский альянс (либерал-демократы, демократы и либералы), и оппозиционными левыми партиями (коммунисты и социалисты), которые выступают за евразийскую интеграцию.