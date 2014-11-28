Лидер снятой с выборов в Молдове пророссийской партии бежал в РФ

Об этом политик сообщил изданию Newsmaker по телефону, передает "ЕвроПравда". Как рассказал Ренато Усатый, о том, что готовится арест ему сообщили поздно вечером 27 ноября, после чего он сразу решил покинуть страну.

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"Я приехал в аэропорт за 20 минут до вылета. Выдано 10 ордеров на обыск у людей из списка Patria, выдан ордер на мой арест. Там терроризм, экстремизм, шпионаж, контрабанда в особо крупных размерах", - сказал лидер партии.

Политик сообщил, что в пятницу даст в российской столице пресс-конференцию и призовет своих сторонников и избирателей бойкотировать выборы.

Напомним, в четверг Апелляционная палата Кишинева удовлетворила ходатайство Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая на внеочередном заседании 26 ноября проголосовала за снятие партии Patria с выборов. Основанием для этого решения стало обращение МВД Молдовы в ЦИК, в котором утверждалось, что партия допустила нарушения при финансировании избирательной кампании, в частности она финансировалась из-за рубежа и не декларировала соответственно эти доходы.