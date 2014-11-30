Кадыров в Instagram призвал россиян отказаться от американских соцсетей
15:16, 30 ноября 2014Мир
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал россиян не пользоваться американскими смартфонами и социальными сетями и заменить их отечественными аналогами. Соответствующий призыв Кадыров опубликовал в своем Instagram.
Кадыров в восторге от нового телефона / instagram.com/kadyrov_95
Кадыров также разместил фотографии подаренного ему смартфона YotaPhone 2 российского производства. По его словам, смартфон ему подарила Тина Канделаки.
Кадыров считает, что россияне, покупающие американские смартфоны поддерживают тем самым ВПК США. Сидение же в американских соцсетях "способствует их росту стоимости".
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В комментариях его постоянные читатели отметили, что Instagram и Twitter, которыми пользуется Кадыров, также являются американскими продуктами.
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