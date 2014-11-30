Кадыров в Instagram призвал россиян отказаться от американских соцсетей

Кадыров также разместил фотографии подаренного ему смартфона YotaPhone 2 российского производства. По его словам, смартфон ему подарила Тина Канделаки.

Кадыров считает, что россияне, покупающие американские смартфоны поддерживают тем самым ВПК США. Сидение же в американских соцсетях "способствует их росту стоимости".

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В комментариях его постоянные читатели отметили, что Instagram и Twitter, которыми пользуется Кадыров, также являются американскими продуктами.