После перестрелки в Швеции двое мужчин умерли в больнице

"Нет никаких признаков того, что это теракт. Скорее всего, перестрелка между преступниками", - сообщили в полиции.

В шведском городе Мальмё произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек. Об этом сообщает местная полиция.

Как передает 112.ua, после полученных ранений в больнице скончались двое мужчин: 18-летний и 29-летний. Ранения получили еще четыре человека.

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"Нет никаких признаков того, что это теракт. Скорее всего, перестрелка между преступниками", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНИАН, недавно на фестивале в США произошла стрельба: 20 человек были ранены, нападавший убит.