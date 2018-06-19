После перестрелки в Швеции двое мужчин умерли в больнице
05:20, 19 июня 2018Мир
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"Нет никаких признаков того, что это теракт. Скорее всего, перестрелка между преступниками", - сообщили в полиции.
Иллюстрация / REUTERS
В шведском городе Мальмё произошла стрельба, в результате которой погибли двое человек. Об этом сообщает местная полиция.
Как передает 112.ua, после полученных ранений в больнице скончались двое мужчин: 18-летний и 29-летний. Ранения получили еще четыре человека.
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"Нет никаких признаков того, что это теракт. Скорее всего, перестрелка между преступниками", - сообщили в полиции.
Как сообщал УНИАН, недавно на фестивале в США произошла стрельба: 20 человек были ранены, нападавший убит.
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