Участники революции в Египте протестуют против оправдания экс-президента Мубарака

Решение суда, признавшего экс-президента Египта невиновным, вызвало бурные протесты у бывших участников египетской революции и родственников погибших, уверенных, что Мубарак несет за их гибель личную ответственность.

Об этом сообщают Euronews.

“Это несправедливо, – говорит мужчина, который сам был ранен во время событий 2011 года.- Мы не заслуживаем этого от египетского правосудия. Мы не заслуживаем такого вердикта после четырех лет ожидания”.

“Выходит, мы были неправы, не надо было выходить протестовать 25 января, не нужно было бороться за свои права. Потому что сейчас они говорят, что мы не правы, а их оправдывают, они не виноваты. Но кто убил наших мучеников? Я хочу знать!”, – говорит жительница Каира.

Читайте такжеГПУ: Студентов на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября прошлого года избивали бойцы «Беркута» из Киева, Сум, Полтавы и ЧеркассСилы безопасности были призваны, чтобы не допустить столкновений между противниками экс-президента и его сторонниками, которые не менее эмоционально радовались решению суда.

“Слава Аллаху за эту справедливость. Мубарак вернул себе свои права. Египет победил заговор 25 января”, – говорит сторонник бывшего президента.

“Я снимаю шляпу перед правосудием и поздравляю президента Мубарака, после четырех лет его страданий. Слава Аллаху, он победил, и слава Аллаху, правда восторжествовала. Теперь мы хотим, чтобы ему воздали почести”, – говорит поклонница бывшего главы государства.

Жена Хосни Мубарака, узнав о решении суда, немедленно направилась в больницу, куда вертолетом доставили оправданного по всем статьям обвинения экс-президента.