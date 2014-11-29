Экс-президент Египта Мубарак оправдан по всем статьям обвинения
12:24, 29 ноября 2014Мир
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Бывший президент Египта Хосни Мубарак оправдан по всем статьям обвинения.
REUTERS
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», согласно решению судейской коллегии. Мубарак, в частности, оправдан по делу об экспорте газа в Израиль и коррупции.
По главному обвинению - о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года, судейская коллегия отказалась выносить приговор, что также означает фактическое оправдание.
Читайте такжеЭкс-президента Египта приговорили к трем годам тюрьмы86-летний политик в судебном разбирательстве не участвует – он уже больше года находится в военном госпитале. Пост президента Египта Мубарак занимал в течение 29 лет, но был вынужден уйти в отставку на фоне массовых протестов весной 2011 года.
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