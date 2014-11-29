Экс-президент Египта Мубарак оправдан по всем статьям обвинения

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», согласно решению судейской коллегии. Мубарак, в частности, оправдан по делу об экспорте газа в Израиль и коррупции.

По главному обвинению - о гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года, судейская коллегия отказалась выносить приговор, что также означает фактическое оправдание.

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