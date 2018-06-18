В Нидерландах водитель автобуса наехал на посетителей рок-фестиваля

По данным полиции, водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов.

В Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

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По данным полиции, водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов, один из них скончался, остальные пострадали.

Инцидент произошел на рок-фестивале PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге страны.

По имеющимся данным, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.