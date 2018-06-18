В Нидерландах водитель автобуса наехал на посетителей рок-фестиваля

09:08, 18 июня 2018
Мир
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REUTERS

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По данным полиции, водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов, один из них скончался, остальные пострадали.

Инцидент произошел на рок-фестивале PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге страны.

По имеющимся данным, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.

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Теги: #Нидерланды#фестиваль