В Нидерландах водитель автобуса наехал на посетителей рок-фестиваля
09:08, 18 июня 2018Мир
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По данным полиции, водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов.
REUTERS
В Нидерландах автобус въехал в пешеходов, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
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По данным полиции, водитель автобуса совершил наезд на четырех пешеходов, один из них скончался, остальные пострадали.
Инцидент произошел на рок-фестивале PinkPop, который проходит в провинции Лимбург на юге страны.
По имеющимся данным, водитель автобуса скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивают.
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