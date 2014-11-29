ЕС ввел санкции против 13 руководителей "ДНР" и "ЛНР" (список)

Как передает собственный корреспондент УНИАН, в списке сепаратистов, к которым будут применены санкции ЕС в виде запрета на въезд и замораживания активов, - причастные к псевдовыборам 2 ноября на территории так называемых Донецкой и Луганской «народных республик» и общественные организации.

В частности в список попали: так называемый «председатель Центральной избирательной комиссии Луганска» Сергей Козяков, в обязанности которого входила организация этих псевдовыборов; «депутат Экономического луганского союза национального совета ЛНР» Олег Акимов, который «баллотировался» на должность «главы ЛНР»; «министр здравоохранения ЛНР» Лариса Айрапетян, которая также «баллотировалась» на должность «главы ЛНР»; член «парламента ДНР», «кандидат» на должность «главы ДНР», Юрий Сивоконенко; первый заместитель «председателя парламента ДНР», «кандидат» на должность «главы ДНР» Александр Кофман; «первый заместитель премьер-министра ДНР» Равиль Халиков, который активно действовал в поддержку политики, подрывающей территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Также в списке: «первый заместитель министра финансов ЛНР» Дмитрий Семенов, «министр обороны ЛНР» Олег Бугров, «министр образования, науки, культуры и религии ЛНР» Леся Лаптева, «глава администрации правительственных дел ДНР» Евгений Михайлов, «министр образования ДНР» Игорь Костенок, «член народного совета ДНР» Евгений Орлов, «заместитель председателя народного совета ЛНР» Владислав Дейнего.

Читайте такжеСБУ задержала "министра юстиции ДНР"Список юридических лиц открывает общественная организация «Донецкая республика», которая представляла кандидатов на так называемых выборах в «ДНР». Руководителем является Александр Захарченко, а учредителем - Андрей Пургин.

Также в списке есть общественные организации «Мир Луганщине», «Свободный Донбасс», «Народный союз», «Луганский экономический союз», которые выдвигали «кандидатов» на псевдовыборах 2 ноября.