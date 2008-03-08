”Аль-Каида” активно готовит новые теракты на территории США

Террористическая группировка "Аль-Каида" как никогда активно готовится к проведению терактов на территории США, заявил журналистам в Пентагоне глава Северного командования США генерал ВВС Жене Ренуар.

"Если такая организация как эта ("Аль-Каида") хочет поддержать свой статус и расширять свой экстремизм, она должна показывать реальные результаты... Я полагаю, что они продолжают работать над этим, может быть более активно, чем когда бы то ни было", - цитирует генерала агентство.

По его словам, послания от лидеров "Аль-Каиды" Осамы бен Ладена и Аймана аз-Завахири показывают, что террористы ищут возможности для нового серьезного удара.

Кроме этого, генерал, командование которого ответственно за безопасность на территории США, сообщил, что в США действовали группы, симпатизирующие "Аль-Каиде". Однако, по его словам, правоохранительные органы и разведка преуспели в выявлении и уничтожении этих групп.

Несмотря на обозначенную опасность, генерал отметил, что не видит прямых попыток террористов повлиять на президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре.