Ситуация на Донбассе отличается от Чечни тем, что ее инициировали извне - депутат РФ

Военное вторжение РФ на территорию Украины, которая сделала свой выбор в сторону Европейского Союза, ухудшило экономическую и общественную ситуацию внутри самой России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня в Москве журналистам в рамках конференции "Война в Чечне: политические ошибки и военные преступления", заявил член Псковского областного собрания депутатов Лев Шлосберг, который первым обнародовал информацию о гибели псковских десантников в Украине.

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"Ситуация в Украине (на Донбассе) отличается самым главным от ситуации в Чечне - тем, что эта ситуация в основном инспирирована извне. Владимир Путин в этой ситуации пытается действовать всеми возможными способами: политическими, экономическими, военными и информационными. На территории России все эти рычаги у него в руках. Но Россия не живет отдельно от мира. Поэтому есть не только реакция Украины, есть реакция Европы, есть реакция мира, и это привело к очень существенному ухудшению и экономической, и общественной ситуации внутри России", - сказал псковский депутат.

По словам Шлосберга, президент РФ Путин не может смириться с тем, что Украина как самостоятельное государство сделала выбор между Россией и Европейским Союзом в сторону ЕС.

Он считает, что для самого Путина выбор вектора развития страны в сторону Евросоюза является "биологически невозможным".

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"Эта ситуация (военное вторжение на территорию Украины) отражает очень тяжелое личное восприятие президента России Путина политической самостоятельности Украины и отказа Украинского государства от стратегического партнерства с Россией и выбора в сторону Европейского Союза. Возможность выбора в эту сторону для Путина является невозможной, скажем так, биологически невозможной. Он восстает против этого", - заявил Шлосберг.