Вторжение ВС РФ в Украину происходит по нескольким направлениям - Шкиряк
00:11, 28 августа 2014Политика
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Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк подчеркнул, что вторжение российских войск в Украину происходит по нескольким направлениям
Шкиряк подчеркнул, что вторжение российских войск в Украину происходит в нескольких направлениях / Фото УНИАН
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.
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"Надо отметить, что произошло полномасштабное военное вторжение ВС РФ на территорию Украины. Оно происходит по нескольким направлениям. И сегодня своими действиями Генштаб России пытается распылить силы бойцов АТО, чтобы взять под контроль населенные пункты на Донбассе", - сказал он.
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