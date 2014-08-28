Вторжение ВС РФ в Украину происходит по нескольким направлениям - Шкиряк

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV.

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"Надо отметить, что произошло полномасштабное военное вторжение ВС РФ на территорию Украины. Оно происходит по нескольким направлениям. И сегодня своими действиями Генштаб России пытается распылить силы бойцов АТО, чтобы взять под контроль населенные пункты на Донбассе", - сказал он.