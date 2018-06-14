Эйфелеву башню будут защищать стекло и солдаты
21:42, 14 июня 2018Мир
95 0
Общая стоимость реконструкции, в которую входит украшение садов возле Эйфелевой башни, составит €300 млн.
REUTERS
Металлическое ограждение вокруг Эйфелевой башни в Париже заменят стеклянным, сообщает Associated Press.
Читайте такжеОбщественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным
Прозрачными ударопрочными панелями толщиной в 6 см достопримечательность защитят на севере и юге, для чего потребуется 450 стекол.
С двух других сторон башни установят решетки и специальные тумбы для защиты от автомобилей. Также район будут охранять полиция и солдаты.
Общая стоимость реконструкции, в которую входит украшение садов возле Эйфелевой башни, составит €300 млн. Завершить переустройство планируется к сентябрю.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter