"Хорошо знаю, что такое "украинский национализм": какими скандальными высказываниями об Украине запомнился режиссер Говорухин

Станислав Говорухин поддерживал политику Путина по Крыму.

В РФ на 83-м году жизни скончался известный советский и российский режиссер Станислав Говорухин.

В интервью газете "Аргументы и факты" в сентябре 2014 года режиссер сказал, что не посетит больше Украину: "Такую кровь не смоешь. Может, через 100 лет и помиримся, если Земля ещё будет существовать. Но на отрезок моей оставшейся жизни я прекрасно понимаю, что уже не поеду ни в Киев, ни в Харьков".

"Из-за моей позиции я в Украине нежелательный гость. Я поддерживаю президента России Владимира Путина и всей душой за народ Донбасса".

Также Говорухин заявлял, что с брезгливостью относится к Одессе, а жителей города называл "трусливым народом": "А Одесса… Я с брезгливостью отношусь к городу. К горожанам, которые позволили сделать с собой такое. В Одессе же миллион с лишним жителей! Трусливый народ - одесситы. Я их хорошо знаю... Такое невозможно было бы в Севастополе - там каждый бы взял тесак, топор, ружьё. Есть народы, которые не запугаешь. Чеченцы. Или керченцы. Мужественные, сильные. И вся история их такова. А одесситы заткнулись, испугались и сидят... И постепенно меняют свои взгляды. Зомбируются понемногу и тоже рассказывают про москалей, которые воюют с Украиной…".

Читайте такжеНазвана вероятная причина смерти режиссера Говорухина

Кроме того, режиссер поддерживал аннексию Крыма и агрессию Путина: "Только наша интеллигенция и бизнесмены рассуждают на тему "зачем нам нужен был Крым?". Простой народ так не говорит. А что в Крыму говорят, знаете? Я только что оттуда... Главный вопрос: "А вы нас обратно не отдадите?" Всё остальное для них - мелочи жизни...".

"Сейчас легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови там пролилось! Было бы тяжелей, чем на Донбассе. Но Крым однороден, там русские, разбавленные татарами. На Донбассе не может быть результата 90 процентов за присоединение к России. Они голосуют за независимость".

Говорухин жаловался и на "украинский национализм": "Двадцать лет я жил и работал в Одессе, на Одесской киностудии, и хорошо знаю, что такое украинский национализм. На себе неоднократно испытывал".

"Они (украинцы. - Ред.) хотят "в Украине", чтобы не звучало "на окраине России", как и было всю жизнь. Если им приятно говорить "в Украине", можно говорить и так. Идет гражданская война, русская часть Донбасса сражается с национальной частью разношерстной Украины, которая никогда не была единой, она состоит из разных народов: Буковина, Галиция и других".

"Надо не уподобляться некоторым украинцам, не воспитывать в народе ненависть к другой национальности, чтобы у нас не возникло то, что там".

Как сообщал УНИАН, режиссер Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни.

Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссерских работ в кино: "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину". Он написал более 20 сценариев к фильмам, среди которых "Контрабанда", "Пираты XX века", "Вторжение", "В поисках капитана Гранта", "Тайны мадам Вонг", а также несколько книг.

Стоит отметить, что режиссер включен в список невъездных в Украину лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Говорухин поддержал политику Путина по Крыму.