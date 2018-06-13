Рожденный ползать: во Флориде аллигатор заблокировал взлетную полосу в аэропорту (видео)

Из-за присутствия животного один из самолетов был вынужден 5 минут простоять на месте.

Во Флориде аллигатор выполз на взлетную полосу.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

В американском штате Флорида аллигатор выполз на взлетную полосу аэродрома. Из-за присутствия животного один из самолетов был вынужден 5 минут простоять на месте.

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Видео с опасным животным сняли очевидцы, которые впоследствии выложили ролик в соцсети. Они рассказали, что посмотреть в окно на зубастого им посоветовал пилот лайнера.

Аллигатор спокойно пересек полосу и направился к водоему, расположенному неподалеку.