В Испании зятя короля отправили за решетку почти на 6 лет за финансовое мошенничество (видео)

19:58, 12 июня 2018
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Иньяки Урдангарин проведет за решеткой 5 лет и 10 месяцев. Судьи обвинили мужа инфанты Кристины, сестры короля, в налоговых махинациях. А еще злоупотреблял своими связями с королевской семьей, и, собирая деньги в спортивный фонд, и пользовался ими для собственного обогащения.

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Слушания по делу о мошенничестве начались 11 января 2016 года. Всего по делу проходили 17 человек, в том числе сестра короля. Член испанской королевской семьи впервые оказался на скамье подсудимых.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали «брачного» афериста, который находится в международном розыске.

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Теги: #суд#мошенничество#Испания