СМИ рассказали, как преподносят жителям КНДР встречу Трампа и Ким Чен Ына

Как сообщают средства массовой информации, узнать мнение граждан Северной Кореи "очень трудно".

Граждане КНДР знают о проведении саммита, но, если они не следят за новостями очень пристально, выяснить, когда и где он проводится, будет непросто.

Как сообщает Би-б-и-си, сама дата была упомянута мимоходом в репортаже о встрече Ким ЧЕн Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в конце мая. При этом северокорейцам не объясняли, почему вдруг на этой неделе в Пхеньян прибыл министр иностранных дел Сингапура.

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О предстоящем саммите и подготовке к нему упоминалось в сообщении о визите 9 мая в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео, которое опубликовала правительственная газета Rodong Sinmun.

«Однако стоит заметить, что все реплики о саммите были приписаны Помпео, - выглядело так, что это Вашингтон попросил о саммите, а не Пхеньян», – отмечает Би-би-си.

Уже неделю спустя МИД КНДР пригрозил отказаться от диалога после того, как американские официальные лица сделали ряд заявлений, которые Пхеньян назвал "злобными" и "абсурдными".

"Исторический саммит между КНДР и США вновь на повестке дня, и подготовка к нему, за которой с нетерпением следит весь мир, подошла к финальной стадии", - говорилось в заявлении МИДа КНДР, переданного государственным информационным агентством KCNA.

«После этого государственные СМИ не упоминали саммит, однако, возможно, вскоре какие-то заявления последуют, особенно после того как юрист Трампа Рудольф Джулиани сказал, что Ким Чен Ын "на коленях умолял о встрече". Именно такие фразы обычно провоцируют гнев Пхеньяна», – пишет Би-би-си.

Узнать мнение граждан Северной Кореи очень трудно, однако базирующийся в Южной Корее вебсайт Daily NK (заявляющий, что имеет связи на Севере) пишет, что люди знают о готовящемся саммите с США. Неназванный источник этого новостного ресурса в провинции Хванхэ-Намдо утверждает, что люди впервые узнали о готовящемся саммите, увидев сообщения в государственных СМИ о встрече Помпео и Кима, уточняет издание.