В Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа

05:39, 11 июня 2018
Мир
473 0
Дональд Трамп / REUTERS

Как передает Голос Америки, активисты решили собрать коллекцию, после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Твиттере являются официальными сообщениями президента.

Дональд Трамп продолжает активно использовать эту социальную сеть для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Калифорния#Дональд Трамп