В Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа

Дональд Трамп активно использует Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.

Библиотека твитов президента Трампа открыла двери для посетителей в Западном Голливуде, в Калифорнии.

Как передает Голос Америки, активисты решили собрать коллекцию, после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Твиттере являются официальными сообщениями президента.

Дональд Трамп продолжает активно использовать эту социальную сеть для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.