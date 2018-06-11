В Калифорнии открыли библиотеку твитов Трампа
05:39, 11 июня 2018Мир
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Дональд Трамп активно использует Twitter для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.
Дональд Трамп / REUTERS
Библиотека твитов президента Трампа открыла двери для посетителей в Западном Голливуде, в Калифорнии.
Как передает Голос Америки, активисты решили собрать коллекцию, после того, как Белый Дом признал, что записи Дональда Трампа в Твиттере являются официальными сообщениями президента.
Дональд Трамп продолжает активно использовать эту социальную сеть для прямой коммуникации и распространения в массы своих мыслей.
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