"Нож в спину": советник Трампа ответил на критику премьера Канады на саммите G7

Ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что дал распоряжение американским представителям не подписывать коммюнике саммита из-за, как он выразился, "нечестных" заявлений канадского премьера.

Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо в том, что Соединенные Штаты отказались подписывать совместное коммюнике по итогам саммита "Большой семерки" в Канаде.

По словам Кудлоу, выступление Трюдо на пресс-конференции под занавес саммита стало "ударом ножа в спину" для США. Канадский премьер в своем выступлении подверг Вашингтон критике, в частности, за введение пошлин на ввоз стали и алюминия, передает Радио Свобода.

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Советник Трампа также сказал, что президент занял жесткую позицию, поскольку не хотел показать "слабость" перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что дал распоряжение американским представителям не подписывать коммюнике из-за, как он выразился, "нечестных" заявлений Трюдо.

Канадские представители выразили удивление поступком Трампа, заявив, что Трюдо не сказал на пресс-конференции ничего нового, разногласия США и других стран "Семерки" по вопросу пошлин никто не скрывал.

Германия и Франция не поддержали позицию Трампа. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас написал в воскресенье, что президент США одним твитом "разрушил доверие" между Соединенными Штатами и странами ЕС.

Ранее в воскресенье утверждалось, что итоговое коммюнике саммита согласовали все лидеры стран "Большой семерки". В тексте документа говорилось о приверженности всех стран организации свободной торговле по единым правилам.