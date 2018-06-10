Праворадикалам назло: в Варшаве появилась "несокрушимая" ЛГБТ-радуга

Ее создатели надеются, что эта радуга станет "несокрушимым символом любви, мира, прав ЛГБТ и равенства".

В Варшаве правозащитники создали "несокрушимую" радугу, чтобы заменить оригинальную, которую разрушили во время нападений праворадикалов.

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Об этом сообщает The Telegraph.

Новая радуга, созданная из водяной голограммы – светящихся брызг фонтана, засветилась в деловом районе столицы Польши.

Поскольку свет и вода не позволяют изувечить новую инсталляцию как предыдущую, ее создатели надеются, что она станет "несокрушимым символом любви, мира, прав ЛГБТ и равенства".

Отметим, накануне в Варшаве прошел Парад равенства, в котором приняли участие 45 тысяч человек.