Праворадикалам назло: в Варшаве появилась "несокрушимая" ЛГБТ-радуга
20:53, 10 июня 2018Мир
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Ее создатели надеются, что эта радуга станет "несокрушимым символом любви, мира, прав ЛГБТ и равенства".
В Варшаве появилась "несокрушимая" ЛГБТ-радуга / фото Ben & jerry's Facebook
В Варшаве правозащитники создали "несокрушимую" радугу, чтобы заменить оригинальную, которую разрушили во время нападений праворадикалов.
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Об этом сообщает The Telegraph.
Новая радуга, созданная из водяной голограммы – светящихся брызг фонтана, засветилась в деловом районе столицы Польши.
Поскольку свет и вода не позволяют изувечить новую инсталляцию как предыдущую, ее создатели надеются, что она станет "несокрушимым символом любви, мира, прав ЛГБТ и равенства".
Отметим, накануне в Варшаве прошел Парад равенства, в котором приняли участие 45 тысяч человек.
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